Mevduat faizinde yüzde 50 ve üzeri için son günler! İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi

Son 3-4 haftalık süreçte yıl sonu bilanço döneminin de etkisiyle birlikte mevduat faizleri birçok bankada yüzde 50 ve üzerine çıkmıştı. Ancak yılın kapanmasına 2 gün kala, yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi öneren bankaların sayısı da azaldı.