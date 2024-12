Mevduat faizinde yüzde 50 ve üzeri için son günler! İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi

YÜZDE 50 ÜZERİNDEKİ MEVDUAT FAİZLERİ

30 Aralık 2024 haftasında bankalar tarafından %50 ve üzerinde sunulan güncel faiz oranları şöyle:

-ON Dijital (Burgan Bank) ON Plus: %56,00

-TEB Marifetli Hesap: %53,00

-Odea Bank Oksijen Hesap: %53,00

-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00