Mevduat faizinde yüzde 50 ve üzeri için son günler! İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerinde son dakika! Geçen hafta TCMB’nin politika faiz oranını yüzde 47,50’ye indirmesinin ardından, bankalar da mevduat faizlerini aşağı çekmeye başladı. yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi öneren banka sayısı 8’e kadar düştü. En yüksek oran yüzde 56 olurken, bu oranla 100 bin TL’nin 32 günlük net getirisi 4419 TL olarak gerçekleşiyor. Yeni yıl ile birlikte yüzde 50 üzerindeki mevduat oranlarının da düşmesi bekleniyor.
Merkez Bankası tarafından geçen hafta politika faiz oranının 250 baz puan indirilerek %47,50’ye çekilmesinin ardından, bankalar da mevduat faizlerini aşağı yönlü güncellemeye başladı.
Son 3-4 haftalık süreçte yıl sonu bilanço döneminin de etkisiyle birlikte mevduat faizleri birçok bankada yüzde 50 ve üzerine çıkmıştı. Ancak yılın kapanmasına 2 gün kala, yüzde 50 ve üzerinde mevduat faizi öneren bankaların sayısı da azaldı.
YÜZDE 50 ÜZERİNDEKİ MEVDUAT FAİZLERİ
30 Aralık 2024 haftasında bankalar tarafından %50 ve üzerinde sunulan güncel faiz oranları şöyle:
-ON Dijital (Burgan Bank) ON Plus: %56,00
-TEB Marifetli Hesap: %53,00
-Odea Bank Oksijen Hesap: %53,00
-Alternatif Bank VOV Hesap: %53,00