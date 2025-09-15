Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?

ORANLAR 20 AYIN DİBİNDE

Bu hafta başında bir banka hariç bütün bankalarda (vadesiz hesapta bir miktar para bulundurma şartı aranmaksızın) mevduat oranları %43,00 ve altına geriledi. Genel olarak ise mevduat oranlarında haftalık bazda %1-2 civarında düşüşler gözlemlendi.