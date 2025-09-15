Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?
TCMB’nin geçen haftaki 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası mevduat oranlarında da düşüş hızlandı. yüzde 43,00 üzerinde bir banka kalırken, genel olarak ilk etapta mevduat faizlerinde yüzde 1-2 civarında düşüşler gözlemlendi. Son düşüşle birlikte mevduat getirisi yaklaşık son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. 15 Eylül 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrilmişti. Politika faizinin 250 baz puanlık düşüşle 40,50 seviyesine çekilmesi sonrasında, bankalar da mevduat oranlarında aşağı yönlü güncelleme yaptı. Geçen hafta başında en yüksek mevduat oranı %44,50 seviyesinde bulunuyordu.
ORANLAR 20 AYIN DİBİNDE
Bu hafta başında bir banka hariç bütün bankalarda (vadesiz hesapta bir miktar para bulundurma şartı aranmaksızın) mevduat oranları %43,00 ve altına geriledi. Genel olarak ise mevduat oranlarında haftalık bazda %1-2 civarında düşüşler gözlemlendi.
Bu arada TCMB politika faiz oranı son indirimle birlikte Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mevduat getirilerinde de yaklaşık son 20 ayın en düşük seviyesi görüldü.