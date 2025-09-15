  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?

Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar?

TCMB’nin geçen haftaki 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası mevduat oranlarında da düşüş hızlandı. yüzde 43,00 üzerinde bir banka kalırken, genel olarak ilk etapta mevduat faizlerinde yüzde 1-2 civarında düşüşler gözlemlendi. Son düşüşle birlikte mevduat getirisi yaklaşık son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. 15 Eylül 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...

Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrilmişti. Politika faizinin 250 baz puanlık düşüşle 40,50 seviyesine çekilmesi sonrasında, bankalar da mevduat oranlarında aşağı yönlü güncelleme yaptı. Geçen hafta başında en yüksek mevduat oranı %44,50 seviyesinde bulunuyordu.

1 | 10
Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? - Sayfa 2

ORANLAR 20 AYIN DİBİNDE

Bu hafta başında bir banka hariç bütün bankalarda (vadesiz hesapta bir miktar para bulundurma şartı aranmaksızın) mevduat oranları %43,00 ve altına geriledi. Genel olarak ise mevduat oranlarında haftalık bazda %1-2 civarında düşüşler gözlemlendi.

2 | 10
Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Bu arada TCMB politika faiz oranı son indirimle birlikte Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mevduat getirilerinde de yaklaşık son 20 ayın en düşük seviyesi görüldü.

3 | 10
Mevduat faizleri 20 ayın en düşüğünde! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? - Sayfa 4

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

15 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %44,00

-Getir Finans: %43,00

4 | 10