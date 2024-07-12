Mevduat faizleri güncellendi: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?

1 aya kadar vadede yüzde 54.83, 3 aya kadar vadede yüzde 59.45, 6 aya kadar vadede yüzde 56.98, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.31, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 42.06 oldu.