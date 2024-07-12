Mevduat faizleri güncellendi: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50 düzeyinde tutmasıyla birlikte bankalar da mevduata yıllık yüzde 50'nin üzerinde faiz veriyor. Parasını Türk Lirası mevduata yatıranların kazancı yükselen faiz oranlarıyla birlikte değişti. Peki 100 bein ve 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Enflasyonla mücadele kapsamında liralaşma stratejisi nedeniyle Türk Lirası mevduata verilen faiz artmaya devam ediyor. hurriyet.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre önümüzdeki aylardan itibaren yıllık bazda mevduat faizinin yüzde 50 ve üstünde kalması durumunda TL mevduatın getirisi enflasyonun üstünde oluşabilir. Merkez Bankası'nın uyguladığı yüzde 50 faiz oranı nedeniyle mevduat bankaları da faizi yüksek tutmayı sürdürüyor.
Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
1 aya kadar vadede yüzde 54.83, 3 aya kadar vadede yüzde 59.45, 6 aya kadar vadede yüzde 56.98, 1 yıla kadar vadede yüzde 50.31, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 42.06 oldu.
100 BİN LİRAYA NE KADAR FAİZ ALINIR?
100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.83'ten faize bağladığı parasından 4226 lira faiz getirisi elde ediyor.