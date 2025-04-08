Mevduat faizleri yüzde 50'ye dayandı: 500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
Mart ayının ortalarında yüzde 47,00 seviyesine kadar çekilen en yüksek mevduat faizi oranı, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49,00’a kadar yükseldi ve psikolojik sınır olan yüzde 50,00’ye oldukça yaklaştı. En yüksek mevduat oranları hangi bankada? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL mevduatın güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankasının fiyat istikrarını sağlamak ve TL’yi daha cazip hale getirmek için devreye aldığı son hamleler, mevduat faizleri cephesinde de kendini göstermeye başladı. Son iki haftalık süreçte yükselişe geçen mevduat oranları, yeniden %50 seviyesine yaklaştı.
MEVDUAT ORANLARI YÜKSELDİ
TCMB, iç piyasalarda yaşanan oynaklığa tedbir olarak, mart ayında gerçekleştirdiği “takvim dışı Para Politikası Kurulu” toplantısı ile gecelik borç verme faiz oranını %46 seviyesine çıkarmış ve piyasayı da bu oranlardan fonlamaya başlamıştı. Söz konusu gelişmeyle birlikte mevduat oranları da yükseldi.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI
Mart ayının ortalarında en yüksek mevduat oranı %47,00 seviyesinde bulunuyordu. Ortalama mevduat faizleri ise %42,00-44,00 bandına kadar gerilemişti. Nisan ayının ikinci haftasında ise en yüksek mevduat oranı %49,00 kadar yükseldi ve psikolojik sınır olan %50,00’ye oldukça yaklaştı.
HANGİ BANKADA, NE KADAR ORAN?
Bankaların internet sitelerinde ilan ettiği oranlara bakıldığında; 8 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:
-Fibabanka (Kiraz Hesap): %49,00
-ON Dijital (ON Plus Hesap): %48,50
-QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %48,00
-Anadolubank (Renkli Hesap): %48,00
-Alternatif Bank (VOV Hesap): %48,00