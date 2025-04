Mevduat faizleri yüzde 50'ye dayandı: 500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?

HANGİ BANKADA, NE KADAR ORAN?

Bankaların internet sitelerinde ilan ettiği oranlara bakıldığında; 8 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Fibabanka (Kiraz Hesap): %49,00

-ON Dijital (ON Plus Hesap): %48,50

-QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %48,00

-Anadolubank (Renkli Hesap): %48,00

-Alternatif Bank (VOV Hesap): %48,00