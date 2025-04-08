Mevduat faizleri yüzde 50'ye dayandı: 500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANI

Mart ayının ortalarında en yüksek mevduat oranı %47,00 seviyesinde bulunuyordu. Ortalama mevduat faizleri ise %42,00-44,00 bandına kadar gerilemişti. Nisan ayının ikinci haftasında ise en yüksek mevduat oranı %49,00 kadar yükseldi ve psikolojik sınır olan %50,00’ye oldukça yaklaştı.