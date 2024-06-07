Mevduat faizlerinde düşüş: 1 milyon liranın getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Türk Lirası mevduatlara verilen faiz oranlarındaki düşüş sürüyor. Enflasyonun yüzde 75 olarak açıklandığı ve bu noktadan sonra dezenflasyon sürecinin başlayacağı beklentisiyle birlikte mevduat faizi oranları da düşüyor. Peki 1 milyon liranın getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası mevduat faiz oranlarını açıkladı. Bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları belli oldu.
Faiz oranları 1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü. Faiz oranı sadece 1 yıl ve daha uzun vadelerde yüzde 41.89'dan yüzde 45.97'ye yükseldi.
Merkez Bankası hangi bankanın hangi faiz oranını verdiğini açıklamasa da gerçekleşen oranları duyuruyor.
ENFLASYON YÜKSELDİ, FAİZLER DÜŞTÜ
Enflasyon, Mayıs ayında yüzde 75'i aştı. Bundan sonraki süreçte enflasyonda baz etkisinden dolayı düşüş bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte mevduat faiz oranları yıllık bazda düşüş eğilimi gösteriyor.