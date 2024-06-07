Mevduat faizlerinde düşüş: 1 milyon liranın getirisi ne kadar? İşte yanıtı...

Faiz oranları 1 aya kadar vadelerde yüzde 56.08'den yüzde 55.9'a, 3 aya kadar vadelerde yüzde 61.77'den yüzde 61'e, 6 aya kadar vadelerde yüzde 59.23'ten yüzde 57.46'ya, 1 yıla kadar vadelerde yüzde 50.59'dan 50.49'a düştü. Faiz oranı sadece 1 yıl ve daha uzun vadelerde yüzde 41.89'dan yüzde 45.97'ye yükseldi.