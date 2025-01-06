Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı: Yatırımcı ne yapmalı? İşte en yüksek faiz veren bankalar...

YÜZDE 50 VE ÜZERİNDE FAİZ NEREDE?

Faizlerde indirimi döngüsü başlarken; gözler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Geçen yılın son haftasında en yüksek %55-%56 bandında bulunan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftası başlarken 2-3 puan birden düştü. %50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 6’ya kadar geriledi ve en yüksek oran %53 olarak görüldü.

Bu bankalar şöyle sıralandı: