Mevduat faizlerinde düşüş hızlandı: Yatırımcı ne yapmalı? İşte en yüksek faiz veren bankalar...
Yılın ikinci haftası başlarken, mevduat faizi oranlarında da 2-3 puanlık gerileme dikkat çekti. En yüksek oran sadece 1 bankada ve yüzde 53 olarak gerçekleşti. Bu oranla bağlanan 100 bin TL mevduatın ayılık getirisi ise 3 bin 920 TL oldu. Böylece aylar sonra 100 bin TL’nin 30 günlük getirisi, 4 bin TL’nin altına düştü. En yüksek mevduat faizi nerede? Yatırımcılar ne yapmalı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Geçen hafta açıklanan 2024 yılı enflasyon rakamlarının %44,38 ile tahminlerin altında gerçekleşmesi, piyasada yeni faiz indirimi beklentisini de yükseltti.
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, enflasyonun belli olmasının ardından yaptığı değerlendirmede; TCMB’nin bu ay 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine daha gidebileceği öngörüsünde bulundu.
YÜZDE 50 VE ÜZERİNDE FAİZ NEREDE?
Faizlerde indirimi döngüsü başlarken; gözler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Geçen yılın son haftasında en yüksek %55-%56 bandında bulunan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftası başlarken 2-3 puan birden düştü. %50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 6’ya kadar geriledi ve en yüksek oran %53 olarak görüldü.
Bu bankalar şöyle sıralandı: