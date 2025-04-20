Mevduat faizlerinde son durum! 2 milyon 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte oranlar...
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı kararı sonrası mevduat faizi oranlarındaki son durum merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? 20 Nisan Pazar mevduat faizinde son durum... 2 milyon 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi. TCMB, son PPK toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti.
Faiz kararı sonrası, haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin son durumu merak ediliyor.
Bankaların faiz oranlarında son durum ne? En yüksek faiz oranını hangi banka veriyor?
20 Nisan Pazar günü itibarıyla banka banka 2.5 milyon TL'nin aylık (32 günlük) faiz getirisi şöyle oldu: