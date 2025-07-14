  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

14 Temmuz itibarıyla mevduat faizinde son durum... Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından gözler bankalara çevrildi. Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı, mevduat faiz oranlarını yeniden yatırımcıların radarına soktu.

Özellikle yüksek getiri beklentisi içinde olan tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu vadeli mevduat teklifleri oldukça cazip hale geldi.

1 | 19
Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 2

Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?

İşte 14 Temmuz 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi:

2 | 19
Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 3.103.068 TL
Net Kazanç 103.068 TL

3 | 19
Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar... - Sayfa 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 49,5
Vade Sonu Tutar 3.107.408 TL
Net Kazanç 107.408 TL

4 | 19