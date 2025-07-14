Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?

İşte 14 Temmuz 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi: