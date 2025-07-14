Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...
14 Temmuz itibarıyla mevduat faizinde son durum... Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından gözler bankalara çevrildi. Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı, mevduat faiz oranlarını yeniden yatırımcıların radarına soktu.
Özellikle yüksek getiri beklentisi içinde olan tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu vadeli mevduat teklifleri oldukça cazip hale geldi.
Peki 3 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?
İşte 14 Temmuz 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi: