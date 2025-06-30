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  4. Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...

Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiren kritik veri geliyor! 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu yüzde 1,6 civarında bekleniyor. Enflasyonun beklenti dahilinde ya da düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB toplantısında faiz indirimi ihtimali artacak. Böylece mevduat faizlerinin de düşüşe geçebileceği belirtiliyor. 3 Temmuz öncesinde en yüksek mevduat oranı hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? İşte detaylar...

Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 1

Piyasalarda veri gündemi oldukça önemli bir hafta başlıyor. Bu haftanın en önemli verisi olarak 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. Memur ve emeklilerin maaş zamlarının da netleşeceği haziran enflasyonunun aylık bazda %1,6 civarında gelmesi bekleniyor.

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Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 2

DİKKATLER FAİZ İNDİRİMİNDE 

Enflasyonun bu beklentiye paralel veya daha düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz indirimi ihtimali yükselecek.

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Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 3

Son olarak İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından, TCMB’den temmuz toplantısında “indirim” beklentileri de artmaya başlamıştı.

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Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar... - Sayfa 4

MEVDUATTA EN YÜKSEK ORAN

Bu arada piyasada mevduat faizleri de yakından takip ediliyor. Bu hafta başında bankalarda hâlâ en yüksek mevduat oranı olarak %53 devam ediyor. Perşembe günü haziran enflasyonun kötü sürpriz yapmaması halinde mevduat oranlarında da, TCMB toplantısı beklenmeden düşüşlerin başlayabileceği ifade ediliyor.

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