Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...
Bankada parası olan herkesi ilgilendiren kritik veri geliyor! 3 Temmuz’da açıklanacak haziran enflasyonu yüzde 1,6 civarında bekleniyor. Enflasyonun beklenti dahilinde ya da düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB toplantısında faiz indirimi ihtimali artacak. Böylece mevduat faizlerinin de düşüşe geçebileceği belirtiliyor. 3 Temmuz öncesinde en yüksek mevduat oranı hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL? İşte detaylar...
Piyasalarda veri gündemi oldukça önemli bir hafta başlıyor. Bu haftanın en önemli verisi olarak 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. Memur ve emeklilerin maaş zamlarının da netleşeceği haziran enflasyonunun aylık bazda %1,6 civarında gelmesi bekleniyor.
DİKKATLER FAİZ İNDİRİMİNDE
Enflasyonun bu beklentiye paralel veya daha düşük gelmesi halinde 24 Temmuz’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında da faiz indirimi ihtimali yükselecek.
Son olarak İsrail ve İran arasında ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından, TCMB’den temmuz toplantısında “indirim” beklentileri de artmaya başlamıştı.
MEVDUATTA EN YÜKSEK ORAN
Bu arada piyasada mevduat faizleri de yakından takip ediliyor. Bu hafta başında bankalarda hâlâ en yüksek mevduat oranı olarak %53 devam ediyor. Perşembe günü haziran enflasyonun kötü sürpriz yapmaması halinde mevduat oranlarında da, TCMB toplantısı beklenmeden düşüşlerin başlayabileceği ifade ediliyor.