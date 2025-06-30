Mevduat faizlerinde son durum! 500 bin ve 1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar? İşte oranlar...

MEVDUATTA EN YÜKSEK ORAN

Bu arada piyasada mevduat faizleri de yakından takip ediliyor. Bu hafta başında bankalarda hâlâ en yüksek mevduat oranı olarak %53 devam ediyor. Perşembe günü haziran enflasyonun kötü sürpriz yapmaması halinde mevduat oranlarında da, TCMB toplantısı beklenmeden düşüşlerin başlayabileceği ifade ediliyor.