Mevduat faizlerinde son durum: İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi

Piyasalarda 2024 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala mevduat faizlerinde de geçen haftaya göre bir miktar gerileme dikkat ekiyor. TCMB tarafından bu hafta gerçekleşecek PPK öncesinde beklentiler, “150 baz puanlık faiz indirimi” şeklinde öne çıkıyor.