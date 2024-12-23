Mevduat faizlerinde son durum: İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi
Geçen hafta yüzde 55 olan en yüksek mevduat faiz oranı, bankalarca internet sitelerinde duyurulan oranlara göre yüzde 53 seviyesine geriledi. TCMB’den bu hafta faiz indirimi beklentisi öne çıkarken; yüzde 53 orana göre 50 bin TL’nin aylık net getirisi 1958 TL ve 100 bin TL’nin de 3917 TL olarak gerçekleşti.
Piyasalarda 2024 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala mevduat faizlerinde de geçen haftaya göre bir miktar gerileme dikkat ekiyor. TCMB tarafından bu hafta gerçekleşecek PPK öncesinde beklentiler, “150 baz puanlık faiz indirimi” şeklinde öne çıkıyor.
MEVDUAT FAİZLERİ GERİLEDİ Mİ?
Piyasa tahminleri, 26 Aralık Perşembe gerçekleşecek toplantıda politika faiz oranının %48,50 seviyesine çekilebileceğine işaret ediyor. Bankalarca TL mevduata uygulanan faiz oranları da bu beklentilere paralel olarak 2-3 puan geri çekildi. Geçen hafta en yüksek mevduat oranı %55’te bulunuyordu.
BANKALARDA SON ORANLAR
Bu haftaya bakıldığında ise mevduat faiz oranları en yüksek %53 seviyesinde gerçekleşiyor.
Bankaların internet sitelerinde ilan edilen son oranlar şöyle sıralanıyor:
-Alternatif Bank: Yüzde 53
-TEB: Yüzde 53
-Fibabanka: Yüzde 53
-Odea Bank: Yüzde 53