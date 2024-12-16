Mevduat faizlerinde son durum! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerinde son dakika! 2024’ün tamamlanmasına iki hafta kala, yıl sonu kampanyalarının da etkisiyle mevduat faizi oranları yüzde 56 seviyesine kadar yükseldi. Bu oranla bağlanan 100 bin TL mevduatın aylık net getirisi 4 bin 136 TL olurken, 500 bin TL’nin net getirisi de 20 bin 680 TL’yi buluyor. Bankacılar, yüzde 50 ve üzerindeki tekliflerin kısa vadede geçerli olduğunu, 90 günü aşan vadelerde ise oranların ciddi gerilediğini bildiriyor.
2024 yılının son iki haftasına girildi. Mevduat faizlerinde de son fırsatlar devam ediyor. 26 Aralık’taki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi ihtimali belirsizliğini korurken; bankalar, yıl sonu bilanço makyajı amacıyla mevduat faizlerini yüksek tutuyor. Bugün, artan rekabet ile birlikte mevduat faizi birçok bankada yüzde 50 seviyesinin üzerinde...
YIL SONU ETKİSİYLE FAİZ YÜKSELİŞTE
Geçtiğimiz 2-4 haftalık sürece kadar faiz indirimi beklentilerinin yanı sıra, gecelik TL faizlerinin yüzde 50 seviyesinin altında seyretmesi, sistemde fazla TL likiditenin bulunması ve kredi kısıtlamaları sebebiyle; mevduat faizleri de en kısa vadede yüzde 44-49 bandına kadar gerilemişti. Yıl sonu etkisiyle birlikte bankalarca sunulan mevduat oranlarında tekrar yukarı yönlü hareketlilik yaşandı.
16 ARALIK HAFTASI MEVDUAT FAİZLERİ
Geçen hafta en yüksek yüzde 55 olan TL mevduat faizi oranları, bu hafta 1 puan daha yükselerek, bir bankada yüzde 56 seviyesine ulaştı. Bankaların internet sitelerinde ilan edilen son rakamlara göre 16 Aralık 2024 haftasında mevduat faizi oranları şöyle gerçekleşiyor: