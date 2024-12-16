Mevduat faizlerinde son durum! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL'nin aylık getirisi

16 ARALIK HAFTASI MEVDUAT FAİZLERİ

Geçen hafta en yüksek yüzde 55 olan TL mevduat faizi oranları, bu hafta 1 puan daha yükselerek, bir bankada yüzde 56 seviyesine ulaştı. Bankaların internet sitelerinde ilan edilen son rakamlara göre 16 Aralık 2024 haftasında mevduat faizi oranları şöyle gerçekleşiyor: