  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

28 Mart itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? Piyasadaki hareketlilik sonrası bankaların mevduat faizi teklifleri yükselişe geçti. Peki 300 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.

1 | 17
Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Haber Global'de yer alan habere göre 28 Mart itibarıyla 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:

2 | 17
Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 310.619 TL
Net Kazanç 10.619 TL

3 | 17
Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 310.172 TL
Net Kazanç 10.172 TL

4 | 17