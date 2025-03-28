Mevduat faizlerinde son durum ne? 300 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
28 Mart itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? Piyasadaki hareketlilik sonrası bankaların mevduat faizi teklifleri yükselişe geçti. Peki 300 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.
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Haber Global'de yer alan habere göre 28 Mart itibarıyla 300 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:
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