Mevduat faizlerinde son durum ne? 400 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
29 Mart itibarıyla mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor. Piyasadaki hareketlilik sonrası bankaların mevduat faizi teklifleri yükselişe geçti. Peki 400 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.
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Haber Global'de yer alan habere göre 29 Mart itibarıyla 400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:
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