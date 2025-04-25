Mevduat faizlerinde yeni zirve! İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi
Bu hafta başında en yüksek yüzde 50 olan mevduat faizi bugün yüzde 52 seviyesine kadar yükseldi. Birçok banka da rekabete katılarak mevduat oranlarını yüzde 50’ye çekti. TCMB’nin son hamlesinin ardından en yüksek oranlar hangi bankalarda? 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...
Merkez Bankasının geçen haftaki faiz artışı kararının ardından piyasa fonlamasının da bu hafta boyunda koridorun üst bandı olan %49 seviyesinden gerçekleşmesi, mevduat getirilenin de artmasını beraberinde getirdi.
Bu hafta başında sadece bir bankada %50 olan en yüksek mevduat faizi, haftanın son işlem gününde %52 seviyesine kadar yükseldi. Bu arada %50 mevduat oranı birkaç bankada birden kendini göstermeye başladı.
EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI
25 Nisan 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle sıralanıyor:
-Anadolubank Renkli Hesap: %52
-TEB Marifetli Hesap: %50
-Alternatif Bank VOV Hesap: %50