Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon liranın aylık faiz getirisi ne kadar?
Piyasadaki hareketlilik mevduat faizlerine de yansıdı. Bankaların mevduat faiz oranları da yükselişe geçti. Peki 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe başladı.
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NTV'de yer alan habere göre bankaların mevduata uyguladığı faiz oranları, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıktı.
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