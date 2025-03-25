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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon liranın aylık faiz getirisi ne kadar?

Piyasadaki hareketlilik mevduat faizlerine de yansıdı. Bankaların mevduat faiz oranları da yükselişe geçti. Peki 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...

Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon liranın aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Piyasalarda yaşanan hareketliliğin ardından mevduat faizlerinde de hareketlilik yaşandı.

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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon liranın aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe başladı.

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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon liranın aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

NTV'de yer alan habere göre bankaların mevduata uyguladığı faiz oranları, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıktı.

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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon liranın aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Kısa vadeli mevduatlarda faiz yeniden yüzde 45-48 aralığına yükseldi. Geçtiğimiz hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu.

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