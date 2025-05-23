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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar

Bankaların mevduat faiz oranlarında önemli yükselişler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu. İşte banka banka mevduat faiz oranları...

Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.

Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi.

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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 2

Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.

Birikimini mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını merak ediyor.

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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 3

23 Mayıs 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: 

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.037.260 TL
Net Kazanç 37.260 TL

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Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar - Sayfa 4

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.037.260 TL
Net Kazanç 37.260 TL

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