Mevduat faizlerinde yükseliş: 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Bankaların mevduat faiz oranlarında önemli yükselişler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi belli oldu. İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 52’ye kadar yükseldi.
Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinde faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.
Birikimini mevduata yatıran yatırımcılar, mevduat faizi oranlarını merak ediyor.
23 Mayıs 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.037.260 TL
Net Kazanç 37.260 TL