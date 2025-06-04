Mevduat faizlerinde yükseliş! 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Mevduat faizlerinde yükseliş! 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Peki, 800 bin TL'lik birikim 32 gün vadede ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 800 bin TL’nin aylık getirisi...
AKBANK
Faiz Oranı % 49 Vade Sonu Tutar 829.212 TL Net Kazanç 29.212 TL
1 | 21
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 49 Vade Sonu Tutar 829.212 TL Net Kazanç 29.212 TL
2 | 21
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50 Vade Sonu Tutar 829.808 TL Net Kazanç 29.808 TL
3 | 21
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 53 Vade Sonu Tutar 831.597 TL Net Kazanç 31.597 TL
4 | 21
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