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  4. Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi...

Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonucunda bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Peki hangi banka mevduat faizine ne kadar veriyor? 250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi... - Sayfa 1

Mart ayında mevduat faizi (brüt) yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artarak 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonucunda bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı.

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Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi... - Sayfa 2

Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden çeken vadeli mevduat hesaplarını cazip hale getirdi.

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Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi... - Sayfa 3

Bankalar, rekabeti artırarak faiz oranlarını yükseltmeye başladı. 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için 3 aylık faiz getirileri belli oldu.

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Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi... - Sayfa 4

Haber Global'de yer alan habere göre 11 Nisan itibarıyla 250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

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