Mevduata hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 250 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonucunda bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Peki hangi banka mevduat faizine ne kadar veriyor? 250 bin TL'nin 3 aylık (92 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Mart ayında mevduat faizi (brüt) yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artarak 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonucunda bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı.
Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden çeken vadeli mevduat hesaplarını cazip hale getirdi.
Bankalar, rekabeti artırarak faiz oranlarını yükseltmeye başladı. 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için 3 aylık faiz getirileri belli oldu.