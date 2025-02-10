Mevduatta düşük paraya yüksek faiz dönemi: 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?

DÜŞÜK MEVDUATA YÜKSEK ORAN

Faizlerde ‘aşağı yönlü’ beklentinin de sürmesi sebebiyle bankalar tarafından; önceki dönemden farklı olmak üzere, yüksek tutarlı mevduata düşük oranlar teklif edildiği ve düşük tutarlı mevduata da yüksek oranlar önerildiği görülüyor. 10 Şubat haftasında 100 bin TL mevduat için 1 bankada %50 olarak devam eden mevduat oranı, 1 milyon TL mevduatta en yüksek %49,50 olarak gerçekleşiyor.