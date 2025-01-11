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  4. Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK)

Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK)

19 Ocak tarihine kadar Migros Money kart ile yaptığınız her 25 TL'lik alışverişlerde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatından sizde yararlanabilirsiniz. İşte, 25 TL'lik alışverişlerinizde geçerli seç-al kampanyasına özel indirimli ürün fiyatları...

Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK) - Sayfa 1

YÖRSAN YAĞLI UHT SÜT 1 LT

Fiyat: 28,95

1 | 29
Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK) - Sayfa 2

TAT DOMATES SALÇASI

Fiyat: 99,95 TL

2 | 29
Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK) - Sayfa 3

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 2 LT

Fiyat: 145 TL

3 | 29
Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK) - Sayfa 4

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 319,95 TL

4 | 29