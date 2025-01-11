Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK)
Migros'tan, Money ile yapılan 25 TL'lik alışverişlerde geçerli seç-al kampanyası (SON TARİH 19 OCAK)
19 Ocak tarihine kadar Migros Money kart ile yaptığınız her 25 TL'lik alışverişlerde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatından sizde yararlanabilirsiniz. İşte, 25 TL'lik alışverişlerinizde geçerli seç-al kampanyasına özel indirimli ürün fiyatları...
YÖRSAN YAĞLI UHT SÜT 1 LT
Fiyat: 28,95
1 | 29
TAT DOMATES SALÇASI
Fiyat: 99,95 TL
2 | 29
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 2 LT
Fiyat: 145 TL
3 | 29
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 319,95 TL
4 | 29
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