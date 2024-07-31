Mikro ekonomi ve makro ekonomi nedir? Mikro ekonomi ve makro ekonomi arasındaki farklar
Ekonomi, kısıtlı kaynaklar ile hangi malın, kimin için, ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından tüketileceği sorularına ve fiyatın oluşum mekanizmasını anlamaya çalışan bilim dalıdır. Ekonomi bilimi, ekonomik sorunlara yönelik cevapları mikro ve makro ekonomi başlıkları altında arar. Peki mikro ekonomi ve makro ekonomi nedir? Mikro ekonomi ve makro ekonomi hangi ekonomik konular ile ilgilenir? Mikro ekonomi ve makro ekonomi arasındaki farklar nelerdir? İşte mikro ekonomi ve makro ekonomiye dair detaylar…
Mikro ekonomi ve makro ekonomi nedir?
Mikro ekonomi
Mikro ekonomi bireysel pazarları inceleyen bir ekonomi dalıdır. Mikro ekonomi, tüketim, üretim ve fiyatlandırma gibi faktörlere odaklanır. Bireysel ve özel pazarlardaki arz ve talep, bireysel tüketici davranışları, bireysel işgücü pazarı, üretim ve tüketim kaynaklı dışsallıklar mikro ekonominin incelediği konulardır.
Makro ekonomi
Makro ekonomi ise daha büyük ölçeklidir. Makro ekonomide ülke ekonomisine ya da global ekonomiye odaklanılır. Makro ekonomi toplam üretim düzeyi, toplam harcama düzeyi, uluslararası ticaret, fiyatlar genel düzeyi, enflasyon ve işsizlik konularını analiz eder.
Mikro ekonominin temel araçları talep ve arzdır. Toplam talep ve toplam arz ise makro ekonominin temel araçlarıdır.
Mikro ekonomi, tamamlayıcı ve ikame malların fiyatları ile birlikte belirli bir malın fiyatını belirlerken, makro ekonomi enflasyon, deflasyon, enflasyonun düşürülmesi, yoksulluk, işsizlik gibi büyük ölçekli ekonomik sorunların çözülmesine yardımcı olur.