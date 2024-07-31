Mikro ekonomi ve makro ekonomi nedir? Mikro ekonomi ve makro ekonomi arasındaki farklar

Mikro ekonomi ve makro ekonomi nedir?

Mikro ekonomi

Mikro ekonomi bireysel pazarları inceleyen bir ekonomi dalıdır. Mikro ekonomi, tüketim, üretim ve fiyatlandırma gibi faktörlere odaklanır. Bireysel ve özel pazarlardaki arz ve talep, bireysel tüketici davranışları, bireysel işgücü pazarı, üretim ve tüketim kaynaklı dışsallıklar mikro ekonominin incelediği konulardır.