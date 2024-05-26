Mikroekonomi nedir? Mikroekonomi hangi konuları inceler?
Ev halkı, firmalar, piyasalar gibi küçük ekonomik birimlerin ele alınıp incelendiği mikroekonomi piyasadaki belirli bir unsurun arz ve talebine odaklanır. Peki, mikroekonominin temeli nedir? Mikroekonomi hangi konuları inceler? İşte detaylar…
Mikroekonomi nedir?
Mikroekonomi, birey ve firmalar gibi küçük ölçekteki ajanların karar alma davranışlarını ve bu davranışların ülkedeki kaynakların dağılımına etkisini inceleyen disiplindir. Basit bir deyişle, mikroekonomi, mal veya hizmetlerin belirli bir fiyat noktasında nasıl satın alındığını ya da satıldığını analiz eder. Talep ve arz eğrileri, tüketicilerin fiyat değişikliklerine nasıl tepki gösterdiğinin göstergeleri olarak öne çıkar.
Mikroekonominin temeli nedir?
Mikroekonominin temeli, "talep ve arz kanunları"dır.
Talep kanunu, fiyat düştükçe tüketici talebinin arttığını; fiyat arttıkça tüketici talebinin azaldığını ifade eder.
Arz kanunu ise, satıcıların ürün fiyatı düştükçe daha az, fiyat arttıkça daha çok satış yapma eğiliminde olduklarını belirtir.
Mikroekonomi hangi konuları inceler?
Mikroekonomi; fırsat maliyeti, arz ve talep, elastikiyet, kaynakların rasyonel kullanımı ve fiyat teorisi gibi konuları inceler. Nasıl üretilecek? Kimler için üretilecek? Dağılımda, üretimde ve bölüşümde etkinlik var mı? sorularına cevap arar.
Mikroekonominin temel alanları şunlardır:
Arz ve talep eğrilerinin incelenmesi
Ücretlerdeki değişiklikler ve buna karşılık gelen istihdam modelleri arasındaki bağlantıyı kavramak
Mal ve hizmet üretmenin değişken maliyetlerini anlamak
Tüketici kararları ve yararı maksimize etmek
Firma üretimi ve karı maksimize etmek
Piyasa dengeleri
Piyasa türleri
Piyasa aksaklıkları