Mikroekonomi nedir? Mikroekonomi hangi konuları inceler?

Mikroekonomi nedir?

Mikroekonomi, birey ve firmalar gibi küçük ölçekteki ajanların karar alma davranışlarını ve bu davranışların ülkedeki kaynakların dağılımına etkisini inceleyen disiplindir. Basit bir deyişle, mikroekonomi, mal veya hizmetlerin belirli bir fiyat noktasında nasıl satın alındığını ya da satıldığını analiz eder. Talep ve arz eğrileri, tüketicilerin fiyat değişikliklerine nasıl tepki gösterdiğinin göstergeleri olarak öne çıkar.