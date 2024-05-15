Milli Muharip Uçak KAAN’ın Türkiye'ye maliyeti belli oldu!

"KAAN'ın tüm özellikleri yerli olarak üretildi"

Kotil, Hürkuş’un kanopisinde kullanılan contanın İsviçre’den geldiğini, toplam 15 uçak olduğunu ancak 8 uçaktan sonra göndermeyi durdurduklarını belirterek KAAN’ın tüm kanopisinin yerli olarak üretildiğini söyledi. Bilindiği üzere KAAN’ın kanopisi Volo Kompozit tarafından üretiliyor ve bunu ilk defa üretiyor, daha önce bir tecrübesi yok. Aynı şekilde KAAN’ın iniş takımını yapan firma veya 125 kw gücündeki jeneratörlerini üreten firma bunları ilk defa tecrübe ediyorlar. Kotil, esas önemli olan şeyin uzun vadeli olarak bunlara devam edilmesi olduğunu da belirtti:

“Bu kadar teknolojik şeyi yapmak bizi bir yere kadar getirir ama asıl önemli olan bunu devam ettirecek genç arkadaşlar. Biz ancak bu şekilde uzun dönem varlığımızı devam ettirebiliriz. Önemli olan 100 yıl, 200 yıl”