Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? (Tam liste belli oldu)

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar dün saat 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete mi çıktığı da netlik kazandı.

Milli piyango büyük ikramiye numaraları

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.



