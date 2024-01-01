Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları: Büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? (Tam liste belli oldu)
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan numaralarla birlikte kazanan numaraların tam listesi merak ediliyor. Yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Peki, büyük ikramiye hangi sayılara çıktı? Amorti ve teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? İşte Milli Piyango 2024 listesi...
Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım sona erdi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar dün saat 23.15'te belli oldu. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri ve çeyrek, yarım ya da tam bilete mi çıktığı da netlik kazandı.
Milli piyango büyük ikramiye numaraları
Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiye tam bilete çıktı. Büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 400 milyon lira; Milli Piyango Online üzerinden satılan tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Amorti ise 2 ve 7 numaraya isabet etti.
İkramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:
400 milyon lira ikramiye kazanan numara: 3550054
40 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1367224, 6815815
4 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 0848964, 0962537, 1932951, 2691904, 3246808, 5663469, 6396573, 8315790, 9044210, 9727348
1 milyon lira ikramiye kazanan numaralar: 1769438, 2896808, 2998642, 3029102, 3155288, 3412118, 3969282, 3987572, 4687991, 5695873, 6117541, 6835307, 6961926, 7596019, 8115569, 8518785, 8642107, 8713239, 9048347, 9997275
750 bin lira ikramiye kazanan numaralar: 0007938, 0029854, 0063829, 0318598, 0555832, 0588549, 0889011, 0962413, 0967228, 2104829, 2190004, 2993257, 3248160, 3285995, 4390389, 5236059, 5779431, 5846509, 5910889, 6407601, 6427047, 6430455, 6785317, 7202227, 7300600, 9114074, 9118547, 9427671, 9538064, 9582819