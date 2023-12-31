Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 2024: Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için binlerce insan bilet satın alıyor. Yeni yıl (2024) öncesi çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar 400 milyon TL’lik büyük ikramiye için Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi bugün 18.30'da başlayacak. Sonuçlar bilet sorgulama ekranından görülebilecek.

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? Milli piyango bilet fiyatları çeyrek bilet için 100 TL, yarım bilet için 200 TL ve tam bilet için 400 TL olarak belirlendi. 1 | 7

Toplam ikramiye 2 milyar 355 milyon 650 bin TL 1 Ocak 2024 sabahına 400 milyon TL gibi büyük bir servetle uyanma hayali kuran binlerce vatandaş Milli Piyango bileti satın alıyor.



Yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.



Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam ediyor. 2 | 7

Milli Piyango biletleri nereden satın alınır? Yılbaşı biletleri sabit ve gezici bayilerin yanı sıra internet üzerinden www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabiliyor. 3 | 7