Milyarderlerin çarpıcı hayatı: Dünyanın en zengin insanları bakın en çok neye para harcıyorlar!
Dünyanın en zenginleri servetlerini yalnızca lükse değil, ilgi alanlarına da yönlendiriyor. Erkek milyarderlerin gözdesi spor, kadınların ise yüzde 71’i hayırseverliği öncelikli tutuyor.
Dünya genelindeki milyarder sayısı her geçen yıl artıyor. Altrata’nın 2024 Milyarder Sayımı raporuna göre, dünyada 3.323 milyarder bulunuyor ve bu kişilerin toplam serveti 12,1 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9’luk bir artışı temsil ediyor. Peki, bu devasa servetlere sahip insanlar kimler? Hayatlarını nasıl şekillendiriyor, paralarını hangi alanlara yönlendiriyorlar? İşte milyarderlerin çarpıcı profili.
Tipik bir milyarder, 60’larında, New York’ta yaşayan, spor seven ve bankacılık ya da finans sektöründe çalışan bir erkek. Servetlerinin büyük kısmı halka açık şirketlere bağlı olan bu kişiler, özel jetler, lüks yatlar ve değerli araba koleksiyonlarına olan ilgileriyle dikkat çekiyor. Ancak bu milyarderlerin önemli bir kısmı "kendi servetini yaratmış" kişiler.
CNBC-e'in derlediği habere göre milyarderlerin yüzde 87’si erkek, yüzde 60’ı ise tamamen kendi çabasıyla bu servete ulaşmış. Kadın milyarderlerin yüzde 76’sı servetlerinin en az bir kısmını miras alırken, bu oran erkeklerde yüzde 35’te kalıyor. Erkek milyarderlerin servetlerinin yüzde 40’ını halka açık varlıklar oluştururken, kadın milyarderlerin servetleri daha çok likit varlıklardan, yani nakit ve özel mülklerden oluşuyor.
Dünyadaki milyarderlerin üçte biri Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyor. Bu, herhangi bir ülke içindeki en büyük yoğunluk. Yalnızca New York City, 144 milyardere ev sahipliği yapıyor ve bu rakam, ABD, Çin ve Almanya dışındaki tüm ülkelerdeki toplam milyarder sayısından daha fazla. İstanbul'da ise 34 milyarderin ikamet ettiği listeleniyor.