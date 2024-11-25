Milyarderlerin çarpıcı hayatı: Dünyanın en zengin insanları bakın en çok neye para harcıyorlar!

Tipik bir milyarder, 60’larında, New York’ta yaşayan, spor seven ve bankacılık ya da finans sektöründe çalışan bir erkek. Servetlerinin büyük kısmı halka açık şirketlere bağlı olan bu kişiler, özel jetler, lüks yatlar ve değerli araba koleksiyonlarına olan ilgileriyle dikkat çekiyor. Ancak bu milyarderlerin önemli bir kısmı "kendi servetini yaratmış" kişiler.