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Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar

Küresel milyarderler sınıfının toplam net serveti geçen yıl yüzde 9 artarak rekor kırdı. Toplam servet 12,1 trilyon dolara ulaştı. Milyarderlerin en fazla olduğu şehir sıralamasında en çok Amerikan şehirleri öne çıktı. İşte milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir

Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar - Sayfa 1

Küresel ekonomi geçen yıl çoğu insan için durgun kalırken, pek çok kişi enflasyon ve yaşam maliyeti krizleriyle boğuştu. Ancak bir demografik grup için finansal başarı her zamanki gibi ‘ulaşılabilir’ oldu. Dünyadaki milyarder sayısı tekrar arttı.

 

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Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar - Sayfa 2

Altrata'nın 2024 Milyarder Sayımı'na göre, küresel milyarder sınıfının toplam net serveti geçen yıl yüzde 9 artarak rekor kıran 12,1 trilyon dolara ulaştı. Aynı zamanda milyarder sayısı yüzde 4 artarak 3.323 kişiye çıktı.

 

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Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar - Sayfa 3

Bu yıl milyarderlerin siyasi istikrarsızlık ve değişen yasalar karşısında geleneksel kalelerini terk ettiğini belirten birkaç rapor yayınlanmış olsa da, Altrata raporu dünyanın ultra yüksek net gelire sahip nüfusunun çoğunun tam olarak aynı yerlerde kaldığını gösteriyor.

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Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar - Sayfa 4

Küresel milyarder nüfusunun yüzde yirmi sekizi sadece 15 şehirde yaşıyor ve bunların hepsi Altrata'nın ultra zenginlere ev sahipliği yapan şehirlerin önceki sıralamasında yer alıyordu.

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