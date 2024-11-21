Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar
Küresel milyarderler sınıfının toplam net serveti geçen yıl yüzde 9 artarak rekor kırdı. Toplam servet 12,1 trilyon dolara ulaştı. Milyarderlerin en fazla olduğu şehir sıralamasında en çok Amerikan şehirleri öne çıktı. İşte milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir
Küresel ekonomi geçen yıl çoğu insan için durgun kalırken, pek çok kişi enflasyon ve yaşam maliyeti krizleriyle boğuştu. Ancak bir demografik grup için finansal başarı her zamanki gibi ‘ulaşılabilir’ oldu. Dünyadaki milyarder sayısı tekrar arttı.
Altrata'nın 2024 Milyarder Sayımı'na göre, küresel milyarder sınıfının toplam net serveti geçen yıl yüzde 9 artarak rekor kıran 12,1 trilyon dolara ulaştı. Aynı zamanda milyarder sayısı yüzde 4 artarak 3.323 kişiye çıktı.
Bu yıl milyarderlerin siyasi istikrarsızlık ve değişen yasalar karşısında geleneksel kalelerini terk ettiğini belirten birkaç rapor yayınlanmış olsa da, Altrata raporu dünyanın ultra yüksek net gelire sahip nüfusunun çoğunun tam olarak aynı yerlerde kaldığını gösteriyor.