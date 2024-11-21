Milyarderlerin en çok olduğu 10 şehir! Servetlerine servet kattılar

Küresel ekonomi geçen yıl çoğu insan için durgun kalırken, pek çok kişi enflasyon ve yaşam maliyeti krizleriyle boğuştu. Ancak bir demografik grup için finansal başarı her zamanki gibi ‘ulaşılabilir’ oldu. Dünyadaki milyarder sayısı tekrar arttı.