Milyarderlerin kara günü! 1 günde servetini en çok kaybeden isim bakın kim oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergileri dünyanın en zenginlerinin servetlerini vurdu. Bir günde serveti en çok eriyen milyarderler belli oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı kapsamlı gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda sert düşüşlere yol açarken, dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti perşembe günü 208 milyar dolar eridi.
Bu düşüş, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin 13 yıllık tarihinde yaşanan en büyük dördüncü günlük kayıp olurken, Kovid-19 pandemisinin zirve döneminden bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
Endekste yer alan milyarderlerin yarısından fazlası servet kaybı yaşarken, ortalama kayıp oranı yüzde 3,3 oldu. ABD'li milyarderler en sert darbeyi alanlar arasında yer aldı.