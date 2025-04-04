Milyarderlerin servetleri bir günde eridi! Trump vergileri 208 milyar doları sildi
Dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı geniş kapsamlı gümrük vergilerinin küresel piyasaları olumsuz etkilemesiyle perşembe günü 208 milyar dolar azaldı.
Salgından bu yana yaşanan en büyük düşüş
Bu düşüş, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin 13 yıllık tarihindeki dördüncü en büyük günlük düşüş olurken, Covid-19 salgınının zirve yaptığı dönemden bu yana en büyüğü oldu.
Servetleri eridi
Bloomberg'in haberine göre milyarderlerin yarısından fazlasının servetleri düştü, ortalama düşüş %3,3 oldu.
En çok ABD'deki milyarderler etkilendi
ABD'deki milyarderler vergilerden en çok etkilenenler arasında yer alıyor. Kayıpları derinleşenler arasında Meta Platforms Inc.'den Mark Zuckerberg ve Amazon.com Inc.'den Jeff Bezos başı çekiyordu.
Carlos Slim'in serveti yükseldi
Meksika'nın en zengin adamı Carlos Slim, vergilerin etkisinden kurtulan küçük milyarder grubundan biriydi. Meksika Bolsa, ülkenin Beyaz Saray'ın karşılıklı vergi hedefleri listesinden çıkarılmasının ardından %0,5 yükseldi ve Slim'in net serveti yaklaşık %4 artarak 85,5 milyar dolara çıktı. Orta Doğu, Bloomberg'in servet endeksindekilerin gün boyunca net kazanç elde ettiği tek bölgeydi.
İşte günün en çok kaybedenleri: