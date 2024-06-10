Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor
5 milyon yatırımcının 2.3 milyonunun fon portföyü 1.000 TL’yi geçmiyor. Ancak 28.709 milyonerin yatırım fonlarında 2 trilyon lirası var. Yatırım fonları toplam tutarı ise 3 trilyonu aştı.
Son dönemlerde yaşanan ilgi artışı yatırım fonlarını rekor seviyelere ulaştırdı. Yatırım fonu yatırımcı sayısı ilk kez 5 milyon kişiyi aşarken, portföy tutarı 3 trilyon TL’nin üzerine çıktı.
Yatırım fonları son bir yılda katlanarak büyüdü ve 5 milyon yatırımcıyı aştı ancak 28 bin yatırımcı, fon piyasasının yüzde 70’ine sahip durumda.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yatırımcı sayısı 33 bin 742 kişi artarak, 5 milyon 18 bin 308 seviyesine ulaştı. Fonlardaki tasarruf tutarı da 3 trilyon 61 milyar liraya yükseldi.
Fonlara ilgi artıyor
Sözcü'nün haberine göre, yatırım fonu tutarı da bir önceki hafta 2.85 trilyon TL seviyesindeydi. 2023 Mayıs ayında fon yatırımcısı sayısı 3 milyon 830 bin kişi iken yaklaşık 1.2 milyon kişi artmış oldu.
Aynı dönemde yatırım fonların büyüklüğü ise 3 kattan fazla artarak 962 milyar liradan 3 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarına ilgi artarak devam ederken varlıklı kesimler, 3 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğünün 3’te 2’sini hesaplarında tutuyor.
MKK’nın verilerine göre mayıs sonu itibarıyla 28 bin 709 yatırımcının hesabındaki fon büyüklüğü 10 milyon liranın üzerinde bulunuyor. 28 bin 709 yatırımcı, toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon 45 milyar 69 milyon lirasına sahip bulunuyor. Bir başka ifadeyle 28 bin 709 yatırımcı, toplam yatırım fonu büyüklüğünün yüzde 70.7’sini ellerinde tutuyor.