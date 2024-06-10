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Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor

5 milyon yatırımcının 2.3 milyonunun fon portföyü 1.000 TL’yi geçmiyor. Ancak 28.709 milyonerin yatırım fonlarında 2 trilyon lirası var. Yatırım fonları toplam tutarı ise 3 trilyonu aştı.

Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor - Sayfa 1

Son dönemlerde yaşanan ilgi artışı yatırım fonlarını rekor seviyelere ulaştırdı. Yatırım fonu yatırımcı sayısı ilk kez 5 milyon kişiyi aşarken, portföy tutarı 3 trilyon TL’nin üzerine çıktı.

Yatırım fonları son bir yılda katlanarak büyüdü ve 5 milyon yatırımcıyı aştı ancak 28 bin yatırımcı, fon piyasasının yüzde 70’ine sahip durumda. 

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Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor - Sayfa 2

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 7 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yatırımcı sayısı 33 bin 742 kişi artarak, 5 milyon 18 bin 308 seviyesine ulaştı. Fonlardaki tasarruf tutarı da 3 trilyon 61 milyar liraya yükseldi.

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Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor - Sayfa 3

Fonlara ilgi artıyor

Sözcü'nün haberine göre, yatırım fonu tutarı da bir önceki hafta 2.85 trilyon TL seviyesindeydi. 2023 Mayıs ayında fon yatırımcısı sayısı 3 milyon 830 bin kişi iken yaklaşık 1.2 milyon kişi artmış oldu.

Aynı dönemde yatırım fonların büyüklüğü ise 3 kattan fazla artarak 962 milyar liradan 3 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarına ilgi artarak devam ederken varlıklı kesimler, 3 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğünün 3’te 2’sini hesaplarında tutuyor. 

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Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor - Sayfa 4

MKK’nın verilerine göre mayıs sonu itibarıyla 28 bin 709 yatırımcının hesabındaki fon büyüklüğü 10 milyon liranın üzerinde bulunuyor. 28 bin 709 yatırımcı, toplam fon büyüklüğünün 2 trilyon 45 milyar 69 milyon lirasına sahip bulunuyor. Bir başka ifadeyle 28 bin 709 yatırımcı, toplam yatırım fonu büyüklüğünün yüzde 70.7’sini ellerinde tutuyor.

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