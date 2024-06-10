Milyonerler fonların üçte ikisini elinde tutuyor

Fonlara ilgi artıyor

Sözcü'nün haberine göre, yatırım fonu tutarı da bir önceki hafta 2.85 trilyon TL seviyesindeydi. 2023 Mayıs ayında fon yatırımcısı sayısı 3 milyon 830 bin kişi iken yaklaşık 1.2 milyon kişi artmış oldu.

Aynı dönemde yatırım fonların büyüklüğü ise 3 kattan fazla artarak 962 milyar liradan 3 trilyon 61 milyar liraya ulaştı. Yatırım fonlarına ilgi artarak devam ederken varlıklı kesimler, 3 trilyon lirayı aşan fon büyüklüğünün 3’te 2’sini hesaplarında tutuyor.