Milyonlar merakla bekliyor! İşte emekliye ikramiye zammında masadaki oranlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası emekliye ikramiye zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ikramiye alan emeklilere zam haberi geldi. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman zamlanacak?
Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, bu yıl ikramiyelerinin yüzde kaç zamlanacağını merak ediyor. İkramiye zammına ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
"Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk.
Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere."
Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
Emekliye ikramiye zammı ne zaman yapılacak?
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.