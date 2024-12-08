Milyonlara kötü haber! Emekli maaşlarına yapılacak zam yeni yıla kaldı
Emeklilerin gözü zam oranında belirleyici olacak 6 aylık enflasyon farkında... 3 Ocak’ta belli olacak 2024 enflasyon oranının hemen ardından en düşük emekli maaşlarının artması için ilgili yasa teklifi Meclis gündemine gelecek. Maaş farkları, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hesaplara yatırılacak.
Yeni yıl bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri yarın başlıyor. 12 gün kesintisiz sürecek görüşmeler sebebiyle Meclis’te ziyaretçi yasağı uygulanacak.
Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. İlk gün bütçenin tümü üzerinde görüşmeler gerçekleştirilecek. 2025 bütçe sunuş konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.
Daha sonra Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri bütçeye ilişkin görüşlerini açıklayacak. Meclis’in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.