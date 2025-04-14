Milyonlarca çalışan ara zam için gözleri temmuz ayına çevirdi: Peki asgari ücrete zam yapılacak mı?

Uygulanan mali ve makroekonomik politikaların bu yönde olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Işıkhan, “Enflasyondaki düşüşü yakında daha net göreceğiz. Ancak olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa, temmuz ayında asgari ücret konusu yeniden değerlendirilebilir. Göreve başladığım 2023 Temmuz ayında, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir güncelleme yapılmıştı. Benzer bir ihtiyaç doğarsa, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınacak kararla tekrar bir düzenleme yapılabilir.” dedi.