Milyonlarca çalışan ara zam için gözleri temmuz ayına çevirdi: Peki asgari ücrete zam yapılacak mı?
Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yeniden gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Ocak ayında yüzde 30 oranında artırılarak net 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, mevcut ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden ele alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam gelir mi?
Temmuz ayı yaklaşırken, asgari ücrete ara zam yapılması yönündeki beklentiler yeniden gündeme taşındı. Hem çalışanlar hem de sosyal yardım alan vatandaşlar, hükümetten gelecek açıklamaları yakından izliyor.
Bilindiği üzere asgari ücret, her yıl Aralık ayında belirlenip Ocak ayında yürürlüğe giriyor. 2023 yılı başında yapılan artışla net asgari ücret 22 bin 104 TL’ye, brüt ücret ise 26 bin 5 TL’ye yükseltilmişti. Ayrıca işverenlere yönelik asgari ücret desteği de 700 TL'den 1000 TL’ye çıkarılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda yaptığı açıklamada, enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini öngördüklerini belirtti.
Uygulanan mali ve makroekonomik politikaların bu yönde olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Işıkhan, “Enflasyondaki düşüşü yakında daha net göreceğiz. Ancak olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa, temmuz ayında asgari ücret konusu yeniden değerlendirilebilir. Göreve başladığım 2023 Temmuz ayında, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir güncelleme yapılmıştı. Benzer bir ihtiyaç doğarsa, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda alınacak kararla tekrar bir düzenleme yapılabilir.” dedi.