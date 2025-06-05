Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanıyor? Bu yıl Kurban Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi veya pazar günü hafta tatili yapanlar bayramda çalışırsa mesai ücreti farklı hesaplanıyor. İşte bayramda çalışanlar için detaylı mesai hesaplama...
Bu hafta 6 Haziran'dan itibaren Kurban Bayramı kutlanmaya başlayacak. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil günü olarak kabul ediliyor.
Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı'nda 4,5 gün resmi tatil olacak. Her ne kadar tatil olsa da üretimin devam ettiği sektörlerde çalışma devam edecek.
Bu yıl Kurban Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi özellikle çalışanlar açısından farklı bir hesaplamayı da gündeme getirdi. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bayram çalışması ile ilgili merak edilen soruların cevapları...
Bayram mesaisi ile fazla çalışma farklı mı?
Haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan her çalışma 'fazla çalışma' olarak nitelendiriliyor ve bu süreler çalışma saatinin yüzde 50 fazlasıyla ücretlendiriliyor. Bayramlarda yapılan çalışma ise bundan farklı olarak değerlendiriliyor ve her bir gün için bir yevmiye ödeniyor.