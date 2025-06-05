Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

Bayram mesaisi ile fazla çalışma farklı mı?

Haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan her çalışma 'fazla çalışma' olarak nitelendiriliyor ve bu süreler çalışma saatinin yüzde 50 fazlasıyla ücretlendiriliyor. Bayramlarda yapılan çalışma ise bundan farklı olarak değerlendiriliyor ve her bir gün için bir yevmiye ödeniyor.