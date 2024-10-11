Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanmak alınabileceği anlamına gelmiyor. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin emekli olması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması, işverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekir. Kıdem tazminatını almanın bir başka yolu ise işçinin yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek işten ayrılmasıdır.