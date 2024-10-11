Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı hesabına neler dahildir? Kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanır. Kıdem tazminatının ücret dışında düzenli olarak yapılan diğer ödemeler de dikkate alınarak "giydirilmiş ücret" üzerinden hesaplanması gerekiyor. Peki milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hesabında nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı hesaplanırken nelere dikkat edilmeli? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.İşte Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısı...
"İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
KIDEM TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?
Kıdem tazminatına hak kazanmak alınabileceği anlamına gelmiyor. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin emekli olması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten ayrılması, işverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekir. Kıdem tazminatını almanın bir başka yolu ise işçinin yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek işten ayrılmasıdır.
Kıdem tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Tazminatın hesaplanmasında ücret dışında işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınır.