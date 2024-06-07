Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında tavan değişiyor

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“Emekli olmak isteyenler tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor.