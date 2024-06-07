Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında tavan değişiyor
Tazminat hakkıyla işten ayrılacak veya emeklilik şartlarını tamamlayan çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında tavan değişecek. Peki yüksek tazminat almak için işten ne zaman ayrılmalı? Haziran ayında mı yoksa Temmuz ayında mı emeklilik dilekçesi verilmeli? İşte tüm detaylar...
Temmuz ayı zammı öncesi emeklilik şartlarını tamamlayanlar ‘Ne zaman emekli olsam daha yüksek maaş alırım?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapılacak. Peki yüksek maaş almak için emeklilik dilekçesini Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı vermeli?
Halihazırda çalışanlar emekli olmak için iş akdini sonlandırdıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Öte yandan bazı çalışanlar da belli şartlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor.
‘KIDEM TAZMİNATI YENİDEN DEĞERLENİYOR’
Peki şu anda kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı Temmuz'dan sonra yükselecek mi? Emekli olmak isteyenler Temmuz sonrasını beklerse daha yüksek tazminat alabilir mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Emekli olmak isteyenler tazminatları dikkate almaya başladılar. Kıdem tazminatı oranı memur maaşına yapılacak zam ile yeniden değerleniyor. Bu katsayı da artıyor.