Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ne kadar emekli maaşı alacaksınız? İşte e-Devlet'te sorgulama Emekli olunca ne kadar emekli maaşı alacağını merak eden binlerce kişi, "Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni zam oranları yüklendi ve sistem yeniden devreye alındı. İşte e-Devlet üzerinden emekli maaşı öğrenmenin ayrıntıları ve hesaplama ekranı...

Emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay işveren tarafından primler yatırılıyor. Bu primlerin toplamı 3600 günü aştığında çalışan herkes ne kadar emekli maaşı alabileceğini e-Devlet üzerinden görebiliyor. 1 | 7

2024 ocak ayı itibarıyla emeklilere yapılan zam artışlarının ardından SGK tarafından yeni veriler sisteme yüklendi. Kısa zaman içinde emekli olmaya hak kazanacak olan binlerce kişi ise "Emekli olunca ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hürriyet’in haberine göre, bir ayı aşkın süredir emekli maaşı hesaplama sistemi kapalı tutulmuştu. 2 | 7

Olası emekli maaşını öğrenmek isteyenler sadece birkaç saniye içinde ne kadar emekli maaşı alacağını öğrenebiliyor. 3 | 7