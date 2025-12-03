Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantılarda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, görüşmelere işçi kesiminin katılmayacağı iddialarına yönelik ise “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmî olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmî davetimizi göndereceğiz yakın zamanda. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.