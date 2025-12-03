Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantılarda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Peki zammı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücrete zam senaryoları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine en kısa zamanda başlayacaklarını belirterek “Asgari ücreti hükûmet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak” dedi.
Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Işıkhan, görüşmelere işçi kesiminin katılmayacağı iddialarına yönelik ise “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmî olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmî davetimizi göndereceğiz yakın zamanda. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
2026 yılı için asgari ücret görüşmelerinin bu hafta başlaması bekleniyor.