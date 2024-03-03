Milyonlarca emekli bekliyor: Ek zam gelecek mi, ikramiye artacak mı? Son tarih verildi Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinde artış olacak mı? Milyonlarca emekli bu iki sorunun yanıtını bekliyor. Emekli maaşlarına ek zam için son tarih 17 Mart olarak öngörülüyor. Zira yerel seçimler öncesi son maaşlar bu tarih itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Ekonomistler ise seçim öncesi zam olacağı görüşünde. İşte emekli maaşıyla ilgili son bilgiler...

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı memur emeklisinin zammıyla eşitlendi. Böylece Tüm emekliler (4a, 4b, 4c) yüzde 49,25 zamlı maaşlarını aldı. Bayram ikramiyeleri ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle beklenti karşılanmış değil. Yapılan hesaplamalara göre bayram ikramiyelerinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekiyor. 1 | 15

Ekonomistler bir süredir emekliye ek zam beklentisini dillendiriyor. Peki emekliye zam olacak mı, olmayacak mı? Bayram ikramiyelerine ek artış yapılacak mı? 2 | 15

Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, 31 Mart yerel seçimlerden önce iktidarın zam kozunu kullanması için son tarihin 17 Mart olduğunu yazdı. Çünkü yerel seçim öncesi son maaşlar 17 Mart itibarıyla ödenmeye başlıyor. 3 | 15