Milyonlarca emekli merak ediyordu! Maaş farkı ödemeleri hesaplara geçti
2024 yılı temmuz dönemi emekli maaş zam farklarının ödeneceği tarihi milyonlarca emekli merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere 14 günlük maaş farkları ödendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aylık almış oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir. Bugün itibarıyla maaş farkları hesaplara yatırıldı.
ÖDEMELER BEKLENEN TARİHTE GERÇEKLEŞTİ
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada belirtilene göre, maaş farkı ödemeleri, 26 Temmuz 2024 tarihinde emeklilerin Banka ve PTT hesaplarına yatırıldı.
Bu ödemeler, Emekli Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 441 bin 795 kişiyi kapsıyor.