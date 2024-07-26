Milyonlarca emekli merak ediyordu! Maaş farkı ödemeleri hesaplara geçti

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Emekli Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aylık almış oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir. Bugün itibarıyla maaş farkları hesaplara yatırıldı.