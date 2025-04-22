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  4. Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emeklilerin beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı. 2025 yılı için belirlenen 4 bin TL’lik ikramiye ödemesinin, bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak? - Sayfa 1

Kurban Bayramı’nda 1.5 aydan az bir zaman kaldı. Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihlere çevrildi.

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Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak? - Sayfa 2

Yılda 2 kez ödeniyor

Her yıl iki kez olmak üzere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda ödenen emekli bayram ikramiyesinin ikinci ve son kısmı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.

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Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak? - Sayfa 3

Emekli bayram ikramiyesini bekliyor

Ramazan Bayramı’nda hesaplara yatırılan ilk ödemenin ardından, emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi bekliyor. Ödeme tarihlerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.

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Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak? - Sayfa 4

İkramiye bayram haftası hesaplara yatırılıyor 

Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Geçmiş yıllardaki ödeme düzenine bakıldığında, ikramiyelerin genellikle bayramdan bir hafta önce yatırıldığı biliniyor.

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