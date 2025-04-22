Milyonlarca emeklinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinde! Ödemeler ne zaman yapılacak?
Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emeklilerin beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı. 2025 yılı için belirlenen 4 bin TL’lik ikramiye ödemesinin, bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı’nda 1.5 aydan az bir zaman kaldı. Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihlere çevrildi.
Yılda 2 kez ödeniyor
Her yıl iki kez olmak üzere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda ödenen emekli bayram ikramiyesinin ikinci ve son kısmı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.
Emekli bayram ikramiyesini bekliyor
Ramazan Bayramı’nda hesaplara yatırılan ilk ödemenin ardından, emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi bekliyor. Ödeme tarihlerinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.