Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammında... Uzmanlar net rakam verdi
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında gelecek olan maaş zammına çevrilmiş durumda... 5 aylık enflasyon verisine göre yüzde 22,72 maaş zammı kesinleşmişti. Uzmanlar net rakam vererek yeni maaşı açıkladı.
Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Ancak yapılan maaş zammı pek çok emekliyi etkilemedi. En düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalmaya devam etti.
Emekli maaşlarının 19 bin TL açlık sınırının altında kalması ise tepkilerin ana odağı oldu. Emekliler ise son bir ümit olarak temmuz ayındaki maaş zammını şimdiden dört gözle bekliyor.
5 aylık enflasyon farkına göre yüzde 22,72 maaş zammı netleşmişti. Son 1 aylık verinin de eklenmesi ile maaş zamları belli olacak. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre yüzde 25 maaş zammı beklentisi bulunuyor.
Uzman isimlerde maaş zammına ilişkin net rakamlarını açıklıyor...