Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi yolda! SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranını paylaşan Erdursun, Kabine toplantısında maaş artışlarına dair kritik kararların açıklanabileceğini belirtti.
2025 yılının ilk yarısında, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,74 oranında bir zam yapılacağı duyuruldu. Ancak, kök maaşı 12.500 TL'nin altında olan emekliler için hükümetin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları, milyonlarca emeklinin maaş artışıyla ilgili beklentilerini şekillendirdi.
Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 15,74 oranında zam yapılmasına rağmen, bazı emeklilerin maaşları 12.500 TL’nin altında kaldı. Bu durum, ek düzenleme taleplerini gündeme getirdi.