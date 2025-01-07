Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi yolda! SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 15,74 oranında zam yapılmasına rağmen, bazı emeklilerin maaşları 12.500 TL’nin altında kaldı. Bu durum, ek düzenleme taleplerini gündeme getirdi.