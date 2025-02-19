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  4. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı...

16 milyon emekli, banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli maaşı promosyonları, SGK ile bankaların yapacağı anlaşma ile belli olacak. İşte promosyonlar ile ilgili kulislerde konuşulanlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı... - Sayfa 1

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarına çevrildi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı... - Sayfa 2

Banka promosyonları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı... - Sayfa 3

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre SGK ile 19 kamu ve özel bankanın emekli maşlarına ilişkin promosyon anlaşmasını mart ayında güncellemesi bekleniyor.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı... - Sayfa 4

2025 YILI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar çıkmıştı.

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