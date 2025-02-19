Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonları ne kadar artacak? 40 bin TL detayı...
16 milyon emekli, banka promosyonlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Emekli maaşı promosyonları, SGK ile bankaların yapacağı anlaşma ile belli olacak. İşte promosyonlar ile ilgili kulislerde konuşulanlar...
Banka promosyonları Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı protokol ile netleşecek.
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EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
NTV'de yer alan habere göre SGK ile 19 kamu ve özel bankanın emekli maşlarına ilişkin promosyon anlaşmasını mart ayında güncellemesi bekleniyor.
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