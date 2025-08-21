Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşa bloke, promosyon ve askerlik borçlanmasında yeni gelişme
Milyonlarca emekliyi rahatlatacak yeni haklar devreye giriyor. Yargıtay maaşlara bloke tartışmasına son noktayı koyarken, SGK yurt dışı emeklilerine promosyon hakkı tanıdı. Ayrıca askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik fırsatları gündeme geldi.
Uzun süredir tartışmaların odağında olan bankaların maaşlara bloke koyma kararı nihayet yanıtını buldu. Yargıtay’ın Temmuz 2025’te aldığı İçtihadı Birleştirme Kararı, bankaların kredi tahsilatında nasıl bir yol izleyeceğini netleştirdi.
Bankalar artık kafalarına göre el koyamayacak
Buna göre, emekli maaşına yalnızca kişinin yazılı onayı olması halinde bloke konulabilecek. Onay verilmediği sürece maaşlara hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek.
Yurt dışı emeklilerine promosyon hakkı
Kararın yanı sıra, SGK’dan yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye’den emekli olan vatandaşlara da yeni bir hak tanındı. Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden emekli olup Türkiye’de ikamet edenler artık promosyon ödemelerinden faydalanabilecek.
Askerlik borçlanması ile erken emeklilik
Bununla birlikte, askerlik borçlanması da erken emeklilik isteyenler için büyük önem taşıyor. 2001’de SSK girişi olan ve 2006’da memuriyete geçen çalışanlar için borçlanma sayesinde sigorta başlangıç tarihi öne çekilebiliyor. Bu düzenleme, prim gününü doldurmakta zorlananlara erken çıkış imkânı sunuyor.