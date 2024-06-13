Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Yeni maaşlar belli oldu, hesap değişti!
Milyonlarca emekli 3 hafta sonra yatacak yeni maaşlarını bekliyor. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Temmuzda emekliye zam düzenlemesi, kök maaş tablosu ve taban aylıklarını değiştirecek.
Milyonlarca emeklinin merak ettiği tablo şu şekilde verildi:
Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor.
Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.
Öte yandan temmuzda 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.
3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. 2. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak. 3. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek. 5. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.
Sadece 1 veri kaldı
Emekli ve memur zammı 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak.