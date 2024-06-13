Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor... Yeni maaşlar belli oldu, hesap değişti!

3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. 2. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak. 3. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek. 5. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.