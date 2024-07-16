Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"SSK ve Bağkur’dan emekli olup 12 bin 500 TL’nin altında alan olmayacak. Bu 12 bin 500 TL kimi emeklimizde 3 bin TL katkı olarak kaynaklanacak, kimisine belki 200 TL olacak. 12 bin 400 TL maaşı olan emeklimiz 12 bin 500 TL alacak.