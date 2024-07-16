Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?
AK Parti, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Peki zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi? Fark ödemesi hesaplara ne zaman yatar? İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
ZAMLI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BU AYA YETİŞİR Mİ?
Peki zamlı en düşük emekli maaşı bu aya yetişir mi?
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"SSK ve Bağkur’dan emekli olup 12 bin 500 TL’nin altında alan olmayacak. Bu 12 bin 500 TL kimi emeklimizde 3 bin TL katkı olarak kaynaklanacak, kimisine belki 200 TL olacak. 12 bin 400 TL maaşı olan emeklimiz 12 bin 500 TL alacak.
Onlara sadece 100 TL artış olmayacak yüzde 24.73 artış yapılmış hali. Yüzde 25’e tekabül ettiği için her emeklimizde neredeyse yüzde 25’e yakın artış gerçekleşmiş olacak.