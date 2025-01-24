Yeni aidat düzenlemesi yürürlüğe girdi: Uzman isim değişikliğin detaylarını anlattı
Gayrimenkul sektöründe kiracılar lehine önemli bir düzenleme hayata geçti. Yeni yasaya göre, aidat bedellerinin kira tutarını aşan kısmı artık ev sahiplerinin sorumluluğuna kalacak. Kiracılar için büyük bir kolaylık sağlayan bu değişikliğin detayları...
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki ilişkiyi yeniden düzenleyen yeni yasa, aidat ödemelerinde adalet ve şeffaflık sağlayarak yıllardır süregelen birçok sorunu çözmeyi amaçlıyor. Hukuk uzmanları, bu düzenlemenin gayrimenkul sektöründe tarihi bir adım olduğunu belirtiyor.
SÜREÇ TAMAMEN DENETİM ALTINDA OLACAK
Yeni düzenleme ile aidat artışları artık keyfi bir şekilde yapılamayacak. Aidatlar, yalnızca kat malikleri genel kurulunda onaylanan bütçelerle belirlenecek ve süreç tamamen denetim altında olacak.
SİSTEM DAHA ŞEFFAF HALE GELECEK
Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, yöneticilerin bu kurallara uymaması halinde kat maliklerinin ve kiracıların itiraz etme hakkı bulunduğunu vurguladı. Bu düzenleme, aidat belirleme işlemlerini daha şeffaf ve hesap verebilir hale getiriyor.
Kiracılar için yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, aidat yükümlülüklerinin kira bedeliyle sınırlandırılması oldu. Artık bir kiracı, yalnızca kira bedelini aşmayan aidat miktarını ödemek zorunda kalacak. Örneğin, 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının aidatı 20.000 TL'ye çıkarsa, kiracı sadece 15.000 TL'yi ödeyecek ve geri kalan 5.000 TL'lik fark ev sahibi tarafından karşılanacak. Lüks konut projelerinde yüksek aidatlarla karşılaşan kiracılar için bu düzenleme büyük kolaylık sağlıyor.