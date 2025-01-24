Yeni aidat düzenlemesi yürürlüğe girdi: Uzman isim değişikliğin detaylarını anlattı

Kiracılar için yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, aidat yükümlülüklerinin kira bedeliyle sınırlandırılması oldu. Artık bir kiracı, yalnızca kira bedelini aşmayan aidat miktarını ödemek zorunda kalacak. Örneğin, 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının aidatı 20.000 TL'ye çıkarsa, kiracı sadece 15.000 TL'yi ödeyecek ve geri kalan 5.000 TL'lik fark ev sahibi tarafından karşılanacak. Lüks konut projelerinde yüksek aidatlarla karşılaşan kiracılar için bu düzenleme büyük kolaylık sağlıyor.