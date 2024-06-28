Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'a çevrildi. Maaşlarına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.
5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı verileri eklenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.
Memur ve emeklinin Temmuz'da alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları söyledi: