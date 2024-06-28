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  4. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz'a çevrildi. Maaşlarına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi - Sayfa 1

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi - Sayfa 2

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı verileri eklenecek.

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi - Sayfa 3

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da: Maaşlarına ne kadar zam yapılacak?Uzmanı oran verdi - Sayfa 4

Memur ve emeklinin Temmuz'da alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları söyledi:

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