Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracak
Milyonlarca özel sektör çalışanı, maaşlarına yapılacak zamları merakla bekliyor. İşverenlerin düşündükleri zam oranı bir anket sonucunda ortaya çıktı. İşte işverenlerin düşündüğü zam oranları...
İstihdam platformu Elemannet, iş dünyasının maaş zam beklentilerini analiz etmek için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.
2 | 9
Anket, işverenlerin maaş zammı beklentilerini ve enflasyona karşı çalışanlarını korumak için düşündükleri destekleri ortaya koydu.
3 | 9