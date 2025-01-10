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Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracak

Milyonlarca özel sektör çalışanı, maaşlarına yapılacak zamları merakla bekliyor. İşverenlerin düşündükleri zam oranı bir anket sonucunda ortaya çıktı. İşte işverenlerin düşündüğü zam oranları...

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracak - Sayfa 1

2025 yılı yaklaşırken, özel sektör çalışanları alacakları maaş zamlarını merakla bekliyor.

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Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracak - Sayfa 2

İstihdam platformu Elemannet, iş dünyasının maaş zam beklentilerini analiz etmek için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

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Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracak - Sayfa 3

Anket, işverenlerin maaş zammı beklentilerini ve enflasyona karşı çalışanlarını korumak için düşündükleri destekleri ortaya koydu.

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Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor: İşverenler maaşları hangi oranda artıracak - Sayfa 4

YÜZDE 30'LUK ARTIŞIN ÜZERİNDE

Bloomberg HT’nin aktardığı verilere göre, ankete katılan işverenlerin yüzde 43’ü, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışın üzerinde bir zam yapmayı düşündüğünü belirtti.

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